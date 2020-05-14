Тенісистка Олена Докич за 1,5 року схудла на 53 кг - фотофакт

Колишня четверта ракетка світу Олена Докич розповіла, що за 18 місяців вона схудла на 53 кілограми.

"Незважаючи на те, що я і раніше викладала фото "до і після" і неприкрашене фото, завжди нелегко говорити про це публічно. Я тут не для того, щоб хвалитися, як сильно схудла. Йдеться про важкий шлях, яким я ще довго буду йти, про психологічну боротьбу і боротьбу з самою собою, і тільки потім про кілограми. Я знаю, як це нелегко, але потрібно продовжувати боротися. Будуть злети і падіння, але потрібно рухатися вперед. Не мучити себе за той бургер або торт, який ви з'їли, а рухатися вперед і прагнути бути кращою версією себе, більш здоровою і підтягнутою. Вся справа в балансі, а найголовніше – залишатися психологічно сильними і не переставати себе любити", – написала австралійська тенісистка сербського походження у себе в Instagram.

Олена Докич @dokic_jelena

Олена Докич @dokic_jelena

Олена Докич @dokic_jelena

Олена Докич @dokic_jelena

Олена Докич @dokic_jelena

Олена Докич @dokic_jelena

Олена Докич @dokic_jelena

Олена Докич @dokic_jelena

Олена Докич @dokic_jelena

Олена Докич @dokic_jelena

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2017 році Докич випустила автобіографію, в якій вона розповіла про домашнє насильство з боку батька. 34-річна переможниця десяти турнірів WTA піддавалася побиттю і терору від Даміра Докича протягом усієї своєї кар'єри з 1998 року.