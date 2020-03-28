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28 березня • оновлено в 20:34
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Тенісистка Даніель Коллінс на карантині вимила унітаз "Трампом"

1.8т
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Відома американська тенісистка Даніель Коллінс зняла своє прибирання санвузла під час карантину, пов'язаного з пандемією коронавiрусу.

26-річна тенісистка показала, як миє унітаз йоржиком з накiнечником у вигляді президента США Дональда Трампа. "День прибирання", – підписала вона відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі російський боксер Сергій Ліпінец розповів про ситуацію в американських магазинах в умовах коронавiрусу.

Нагадаємо, що США вийшли на перше місце в списку країн з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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