Відома американська тенісистка Даніель Коллінс зняла своє прибирання санвузла під час карантину, пов'язаного з пандемією коронавiрусу.

26-річна тенісистка показала, як миє унітаз йоржиком з накiнечником у вигляді президента США Дональда Трампа. "День прибирання", – підписала вона відео.

Danielle Collins clenaing with a Trump toilet brush😂 pic.twitter.com/yLdqc64y03 - 💥 (see Pinned Tweet) (@jimithalox) March 27, 2020

5 seconds of joy pic.twitter.com/KqmdPy3TBi - Gaby S. (@gabyserrar) March 27, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі російський боксер Сергій Ліпінец розповів про ситуацію в американських магазинах в умовах коронавiрусу.

Нагадаємо, що США вийшли на перше місце в списку країн з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!