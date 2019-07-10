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Тенісист на Wimbledon стягнув суддю з вишки і змусив грати замість себе

1.4т Читати матеріал російською

Курйозний епізод стався на Wimbledon під час виставкового турніру ветеранів.

Екс-п'ята ракетка світу і фіналіст Roland Garros-1988 Анрі Леконт по ходу матчу в знак протесту стягнув з вишки суддю Джеймі Кроусона і відправив його грати замість себе, а сам заліз на його місце.

"Рівно", – сказав Леконт в мікрофон як професійний шоумен, розібравшись з суддівською апаратурою, і далі коментував кожен удар Кроусона, який зазвичай грає в теніс в клубі курортного Челтнема.

Кроусон, підбадьорюваний Леконтом, виграв пару очок, в тому числі одне – в падінні, але в підсумку повернувся на вишку при тому ж рахунку "рівно", яке було озвучено під регіт трибун.

Леконт і його партнер Патрік Макінрой матч програли 3:6, 5:7.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Еліна здобула драматичну перемогу на Wimbledon, ставши першою українкою в історії, яка пробилася в півфінал цього легендарного турніру.

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Тема
Wimbledon
Місце
Англія
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