Тенісист на Australian Open довів суддю до сліз і ''пристрелив'' її із ракетки

Іспанський тенісист Хайме Мунарі двічі поспіль влучив м'ячем у дівчину-суддю під час матчу Australian Open із італійцем Фабіо Фоньїні.
Здійснюючи подачу, Мунарі потрапив в арбітра. Від першого удару дівчина заплакала і на деякий час пішла з корту, проте незабаром повернулася.
Після цього іспанець знову подав, але м'яч знову влучив у суддю. Мунарі вирішив пожартувати і ніби "розстріляв" її із ракетки.
Мунарі двічі потрапив м'ячем у дівчину-арбітра і довів її до сліз, а потім розстріляв з ракетки 🎾🔫- Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 15 січня 2019 р
Знущання на межі 😈👍🏻👎🏻 pic.twitter.com/vxLOfTMSDR
У третьому сеті за рахунку 7:6 (7:3), 7:6 (9:7), 3:1 на користь Фоньїні іспанський тенісист знявся із матчу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні цього року знаменита тенісистка "зійшла з розуму" і зламала суддівську вишку.
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