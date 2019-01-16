Тенісист на Australian Open довів суддю до сліз і ''пристрелив'' її із ракетки

Іспанський тенісист Хайме Мунарі двічі поспіль влучив м'ячем у дівчину-суддю під час матчу Australian Open із італійцем Фабіо Фоньїні.

Здійснюючи подачу, Мунарі потрапив в арбітра. Від першого удару дівчина заплакала і на деякий час пішла з корту, проте незабаром повернулася.

Після цього іспанець знову подав, але м'яч знову влучив у суддю. Мунарі вирішив пожартувати і ніби "розстріляв" її із ракетки.

Мунарі двічі потрапив м'ячем у дівчину-арбітра і довів її до сліз, а потім розстріляв з ракетки 🎾🔫



Знущання на межі 😈👍🏻👎🏻 pic.twitter.com/vxLOfTMSDR - Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 15 січня 2019 р

У третьому сеті за рахунку 7:6 (7:3), 7:6 (9:7), 3:1 на користь Фоньїні іспанський тенісист знявся із матчу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні цього року знаменита тенісистка "зійшла з розуму" і зламала суддівську вишку.

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