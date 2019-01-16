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Тенісист на Australian Open довів суддю до сліз і ''пристрелив'' її із ракетки

1.8тЧитати матеріал російською

Іспанський тенісист Хайме Мунарі двічі поспіль влучив м'ячем у дівчину-суддю під час матчу Australian Open із італійцем Фабіо Фоньїні.

Здійснюючи подачу, Мунарі потрапив в арбітра. Від першого удару дівчина заплакала і на деякий час пішла з корту, проте незабаром повернулася.

Після цього іспанець знову подав, але м'яч знову влучив у суддю. Мунарі вирішив пожартувати і ніби "розстріляв" її із ракетки.

У третьому сеті за рахунку 7:6 (7:3), 7:6 (9:7), 3:1 на користь Фоньїні іспанський тенісист знявся із матчу.

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Тема
Australian Open
Місце
Австралія
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