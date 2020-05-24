27-ма ракетка світу Ніколоз Басилашвілі затриманий за побиття колишньої дружини в присутності дитини, повідомляє ТАСС із посиланням на пресслужбу генпрокуратури Грузії.

Ніколоз Басилашвілі

Стаття, за якою порушено кримінальну справу, передбачає суспільно корисну роботу від 200 до 400 годин або позбавлення волі від одного року до трьох років.

"Слідство встановило, що 21 травня 2020 року Ніколоз Басилашвілі в селищі Авчала міста Тбілісі на ґрунті сварки здійснив фізичне насильство стосовно своєї колишньої дружини Н. Д.", – сказала співробітниця пресслужби.

Прокурор Натія Гурулі розповіла, що Тбіліський міський суд як запобіжний захід призначив заставу в розмірі 100 тисяч ларі (близько 840 тисяч гривень), і після його внесення Басилашвілі зможе покинути в'язницю.

Попереднє судове слухання у справі Басилашвілі заплановано на 16 липня. Його адвокат стверджує, що Басилашвілі не визнає провину.

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