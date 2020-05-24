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24 травня • оновлено в 18:08
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Тенісист Басилашвілі затриманий за побиття колишньої дружини

2.8т
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27-я ракетка світу Ніколоз Басилашвілі затриманий за побиття колишньої дружини в присутності дитини, повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу генпрокуратури Грузії.

Ніколоз Басилашвілі

Ніколоз Басилашвілі

Стаття, за якою порушено кримінальну справу, передбачає суспільно корисна праця від 200 до 400 годин або позбавлення волі від одного року до трьох років.

"Слідство встановило, що 21 травня 2020 року Ніколоз Басилашвілі в селищі Авчала міста Тбілісі на грунті сварки здійснив фізичне насильство по відношенню до своєї колишньої дружини Н. Д.", –сказала співробітниця пресслужби.

Прокурор Натія Гурулі розповіла, що Тбіліський міський суд в якості запобіжного заходу призначив заставу в розмірі 100 тисяч ларі (близько 840 тисяч гривень), і після його внесення Басилашвілі зможе покинути в'язницю.

Попереднє судове слухання по справі Басилашвілі заплановано на 16 липня. Його адвокат стверджує, що Басилашвілі не визнає провину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий чилійський тенісист Марсело Ріос, що є єдиним гравцем в чоловічому одиночному розряді, який піднімався на першу сходинку рейтингу і при цьому не виграв за кар'єру жодного "Великого шолома", шокував заявою з приводу порушників карантину.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Грузія
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