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''Так не стій, бо Мессі перевірить'': фото Світоліної спантеличило шанувальників

2.3тЧитати матеріал російською

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжила співпрацю зі своєю спортивною компанією. На сторінці в Instagram тенісистка опублікувала фото з офіційної презентації.

На знімку Еліна позує в новій екіпіровці компанії з ракеткою і декількома тенісними м'ячами.

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Однак не всім уболівальникам першої ракетки України цей образ припав до душі. "Пацанка", "Жахлива футболка", "Дуже дивний костюм", "Гірше форми тут тільки макіяж", "Ти так не стій, бо Мессі перевірить", - писали в коментарях фоловери Світоліної. Таким чином підписник натякнув на головного конкурента Ліонеля - Кріштіану Роналду, який у такій позі зазвичай готується до пробиття штрафних ударів.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Еліна Світоліна успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті Австралії. У першому раунді турніру Великого шолома наша спортменка без проблем розібралася зі швейцаркою Вікторією Голубич.

У наступному поєдинку Світоліна зіграє зі словачкою Вікторією Кужмовою, яка у впертій боротьбі обіграла українську тенісистку Катерину Козлову - 4:6, 6:4, 6:2. Матч відбудеться в ніч на 17 грудня. Початок зустрічі – 2:05 за київським часом.

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Особа
Еліна Світоліна
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