''Так не стій, бо Мессі перевірить'': фото Світоліної спантеличило шанувальників

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжила співпрацю зі своєю спортивною компанією. На сторінці в Instagram тенісистка опублікувала фото з офіційної презентації.

На знімку Еліна позує в новій екіпіровці компанії з ракеткою і декількома тенісними м'ячами.

Однак не всім уболівальникам першої ракетки України цей образ припав до душі. "Пацанка", "Жахлива футболка", "Дуже дивний костюм", "Гірше форми тут тільки макіяж", "Ти так не стій, бо Мессі перевірить", - писали в коментарях фоловери Світоліної. Таким чином підписник натякнув на головного конкурента Ліонеля - Кріштіану Роналду, який у такій позі зазвичай готується до пробиття штрафних ударів.

Кріштіану Роналду

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Еліна Світоліна успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті Австралії. У першому раунді турніру Великого шолома наша спортменка без проблем розібралася зі швейцаркою Вікторією Голубич.

У наступному поєдинку Світоліна зіграє зі словачкою Вікторією Кужмовою, яка у впертій боротьбі обіграла українську тенісистку Катерину Козлову - 4:6, 6:4, 6:2. Матч відбудеться в ніч на 17 грудня. Початок зустрічі – 2:05 за київським часом.

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