"Так і залишилися": Світоліна висловилася про ситуацію зі спортом в Україні

Тенісистка Еліна Світоліна поділилася думкою про розвиток спорту в Україні. За словами півфіналістки Wimbledon-2019, в останні роки ситуація з підтримкою спортсменів в країні покращилася.

"Я рада, що спорт в Україні розвивається. Я дійсно бачу зміни, і, хоча не все ідеально, ми рухаємося в правильному напрямку. Для спортсменів головне що? Звичайно, тренування. Адже саме тренуючись, ти вчишся грати і відточувати свою майстерність", - зазначила Світоліна в інтерв'ю JetSetter.ua.

За словами Еліни, на її становлення в тенісі величезний вплив справила підтримка її багаторічного спонсора.

Еліна Світоліна

"Коли я починала, у нас не було нормальних тренувальних баз, але у мене був спонсор Юрій Сапронов, який створив всі умови для повноцінного тренувального процесу. А багато хто так і залишилися без можливості гідно розвинути свої навички. Зараз з цим набагато краще. Та й кількість талановитих дітей мене радує!", - заявила 24-річна Світоліна.

Вона додала, що разом зі своєю командою зараз готує ряд проектів для реалізації молодих талантів в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Еліна Світоліна відверто розповіла історію свого знайомства з французом Гаель Монфісом, з яким у неї романтичні стосунки.

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