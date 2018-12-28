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''Святий гуакамоле!'' Світоліна схвилювала уболівальників сміливим вчинком

10.9тЧитати матеріал російською

Перша ракетка України Еліна Світоліна прибула в Брісбен (Австралія), де вже на наступному тижні проведе перший матч у новому сезоні на престижному турнірі WTA.

Перед стартом змагань українська тенісистка стрибнула з моста Story Bridge.

"Це було неймовірно круто", - поділилася своїми відчуттями в коментарі до фото Світоліна.

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Фоловери оцінили сміливість нашої спортсменки. "Святий гуакамоле, ви що, не боїтеся висоти?", "Що ти робиш, Елі?", "Стрибнули чи так і не зважилися?" - переживали підписники української тенісистки.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

instagram.com/elisvitolina

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особа
Еліна Світоліна
Місце
АвстраліяБрісбен
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