''Святий гуакамоле!'' Світоліна схвилювала уболівальників сміливим вчинком

Перша ракетка України Еліна Світоліна прибула в Брісбен (Австралія), де вже на наступному тижні проведе перший матч у новому сезоні на престижному турнірі WTA.

Перед стартом змагань українська тенісистка стрибнула з моста Story Bridge.

"Це було неймовірно круто", - поділилася своїми відчуттями в коментарі до фото Світоліна.

Фоловери оцінили сміливість нашої спортсменки. "Святий гуакамоле, ви що, не боїтеся висоти?", "Що ти робиш, Елі?", "Стрибнули чи так і не зважилися?" - переживали підписники української тенісистки.

Еліна Світоліна instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна instagram.com/elisvitolina

Як повідомляв OBOZREVATEL: