''Святий гуакамоле!'' Світоліна схвилювала уболівальників сміливим вчинком

Перша ракетка України Еліна Світоліна прибула в Брісбен (Австралія), де вже на наступному тижні проведе перший матч у новому сезоні на престижному турнірі WTA.
Перед стартом змагань українська тенісистка стрибнула з моста Story Bridge.
"Це було неймовірно круто", - поділилася своїми відчуттями в коментарі до фото Світоліна.
Фоловери оцінили сміливість нашої спортсменки. "Святий гуакамоле, ви що, не боїтеся висоти?", "Що ти робиш, Елі?", "Стрибнули чи так і не зважилися?" - переживали підписники української тенісистки.
Еліна Світоліна
instagram.com/elisvitolina
Еліна Світоліна
instagram.com/elisvitolina
Еліна Світоліна
instagram.com/elisvitolina
Еліна Світоліна
instagram.com/elisvitolina
Еліна Світоліна
instagram.com/elisvitolina
Еліна Світоліна
instagram.com/elisvitolina
Еліна Світоліна
instagram.com/elisvitolina
Еліна Світоліна
instagram.com/elisvitolina
Еліна Світоліна
instagram.com/elisvitolina
Еліна Світоліна
instagram.com/elisvitolina
Еліна Світоліна
instagram.com/elisvitolina
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла у фіналі Підсумкового турніру в Сінгапурі з призовим фондом $ 7 000 000. Українка в трьох сетах обіграла шосту ракетку світу Слоан Стівенс - 3-6, 6-2, 6-2.
Також Світоліну нагородили почесним званням "Заслужений майстер спорту України". Престижну нагороду спортсменці вручили під час прес-конференції в Києві.
Перед стартом нового сезону найкраща тенісистка України вдруге виграла показовий турнір у Франції Open de Caen. У фіналі виставкових змагань у Кані Світоліна за 1 годину 49 хвилин з рахунком 3-6, 6-3, 6-4 обіграла 30-у ракетку світу Олександру Сасновіч (Білорусь).