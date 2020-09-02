Світоліну заявили на турнір під прапором Росії: спортивні підсумки 1 вересня

Українську тенісистку Еліну Світоліну заявили на турнір під прапором Росії, а ЗМІ дізналися про умову, яку "Барселона" висунула Ліонелю Мессі.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини Вівторок, 1 вересня.

Крім того, Олександр Усик вимагає бою з британським чемпіоном Ентоні Джошуа. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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