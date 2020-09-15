Світоліну та Ястремську розгромили в першому раунді престижного турніру в Італії

Еліна Світоліна (№6 у рейтингу WTA) і Даяна Ястремська (№29) розгромно програли румункам Сімоні Халеп (№2) та Моніці Нікулеску (№141) в першому раунді парного розряду на турнірі WTA в Римі.

Наші тенісистки зуміли перемогти лише в одному з 13 геймів поєдинку, який закінчився перемогою суперниць з рахунком 6:0, 6:1.

Українки продовжать виступ на турнірі в одиночному розряді. Світоліна автоматично вийшла в 1/16 фіналу зустрінеться з росіянкою Анастасією Павлюченковою (№36), а Ястремська в 1/32 обіграла італійку Камілу Джорджі (№69) з рахунком 2:1 (7:5, 6:7, 6:4) і тепер буде протистояти американці Аманді Анісімовій (№27).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ястремська оголосила про припинення співпраці з тренером Сашею Бажиним.