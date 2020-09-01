Світоліну на турнірі заявили під прапором Росії: Еліна відповіла. Фотофакт

Організатори престижного тенісного турніру WTA в Страсбурзі позначили 1-ю ракетку України Еліну Світоліну, як представницю Росії.
В офіційному Twitter вказувалося, що на кортах в Страсбурзі виступлять Кароліна Плішкова, Софія Кенін і Еліна Світоліна.
Плішкова виявилася єдиною з правильним прапором – Чехії. Кенін привласнили громадянство Ліберії, прапор якої схожий на прапор США, а Світоліноії – Росії.
У коментарі Еліна розмістила прапор України, який пізніше був виправлений і в самому пості.
Твіт з помилкою Twitter WTA Strasbourg
Виправлений твіт WTA Strasbourg
Твіт з вибаченнями WTA Strasbourg
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна викликала бурхливе обговорення в інтернеті, розмістивши свою фотографію з морського відпочинку в Монако.
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