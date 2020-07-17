Світоліна зробила камбек і виграла турнір в Німеччині

Українська тенісистка Еліна Світоліна перевернула фінальний матч виставкового турніру Bett1 Aces в Берліні проти Петри Квітової (№12 у рейтингу WTA).

Наша спортсменка зробила брейк вже у першому геймі, але віддала суперниці три своїх подачі поспіль і програла перший сет з рахунком 3:6. Другий сет пройшов під диктовку Світоліної, яка дозволила своїй суперниці виграти лише один гейм – 6:1.

Результат матчу визначався на супер тай-брейку (гра до 10 очок – Ред.). Наша тенісистка заволоділа перевагою на самому його початку та впевнено довела справу до перемоги з рахунком 10:5.

Відзначимо, що спочатку фінальний поєдинок мав відбутися 15 липня на траві, але був перенесений через дощі й проходив на покритті хард.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше четверта ракетка України Катаріна Завацька стала переможницею турніру на півдні Франції.