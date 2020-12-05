Світоліна знялася в купальнику і показала реальність відпочинку

Максим Іншаков теніс 20:30, 5.12.2020 Оновлено: 20:33, 5.12.2020

Прославлена українська тенісистка Еліна Світоліна на вихідних вирішила порадувати своїх пiдписників яскравим фото з відпочинку на Тенеріфе.

Спортсменка вирушила на найбільший острів з архіпелагу Канарських островів і показала, як насправді виглядає її дозвілля.

"Очікування і реальність", – підписала знімок Еліна, на якому з одного боку стоїть в купальнику біля басейну, а на другому змучена сидить на корті.

Еліна Світоліна
Twitter Еліни Світоліної

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні на честь дня народження п'ятої ракетки світу в мережі виклали найвідвертішi фотографії Еліни.

"Карантинний" рік трохи підірвав спортивні успіхи українки, зате порадував шанувальників її творчого життя. Еліна стала активно зніматися в TikTok і викладати досить провокаційні фотографії зі свого відпочинку.

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