Світоліна знялася для обкладинки відомого журналу

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна знялася для обкладинки другого випуску "Forbes Ukraine", присвяченого жінкам, які зробили себе самі.

Перша ракетка України позує в яскраво-червоній сукні, запально посміхаючись.

Еліна Світоліна на обкладинці Forbes Ukraine Twitter Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Світоліна похвалилася спокусливим знімком зі свого дозвілля.

Перша ракетка нашої країни опублікувала фотографію, на якій в дуже коротких шортах з розсунутими ногами сидить на балконі будинку в Монако і п'є щось з келиха, що нагадує вино.

Раніше Еліна привела в захват фанатів, опублікувавши неймовірно яскраве фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Наша спортсменка виклала знімок з Монте-Карло, на якому вона позує в купальнику і з розстебнутими шортами.