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Світоліна знялася для обкладинки відомого журналу

Максим Богданов
Максим Богданов
теніс
1,8 т.
Світоліна знялася для обкладинки відомого журналу

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна знялася для обкладинки другого випуску "Forbes Ukraine", присвяченого жінкам, які зробили себе самі.

Перша ракетка України позує в яскраво-червоній сукні, запально посміхаючись.

Еліна Світоліна на обкладинці Forbes Ukraine

Еліна Світоліна на обкладинці Forbes Ukraine Twitter Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Світоліна похвалилася спокусливим знімком зі свого дозвілля.

Перша ракетка нашої країни опублікувала фотографію, на якій в дуже коротких шортах з розсунутими ногами сидить на балконі будинку в Монако і п'є щось з келиха, що нагадує вино.

Раніше Еліна привела в захват фанатів, опублікувавши неймовірно яскраве фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Наша спортсменка виклала знімок з Монте-Карло, на якому вона позує в купальнику і з розстебнутими шортами.

Еліна Світоліна
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