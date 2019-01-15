Світоліна з розгромної перемоги стартувала на Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка займає шосте місце у світовому рейтингу, не залишила жодного шансу швейцарці Вікторії Голубич, обігравши її у першому колі Australian Open — 6:1, 6:2.

Незважаючи на деякі проблеми з першою подачею, Світоліна мала беззаперечну перевагу у всіх компонентах гри. На рахунку нашої співвітчизниці — 9 подач навиліт і п'ять із 10 виграних подач суперниці.

Еліна за одну годину оформила пропуск у другий раунд турніру, де зіграє зі словачкою Вікторією Кужмовою, яка обіграла українську тенісистку Катерину Козлову — 4:6, 6:4, 6:2.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Як повідомляв OBOZREVATEL, друга ракетка України Леся Цуренко досягла найвищого досягнення у кар'єрі, увійшовши в топ-25 рейтингу Міжнародної тенісної асоціації (WTA).

В оновленому списку кращих тенісисток планети киянка піднялася на три рядки і посіла 24-ту позицію, маючи в активі 2005 очок.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram