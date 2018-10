Світоліна здобула важку перемогу на Підсумковому турнірі

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула другу перемогу на Підсумковому турнірі в Сінгапурі з призовим фондом $7 000 000. Наша спортсменка в трьох сетах обіграла чешку Кароліну Плішкову.

У першому сеті Еліна змусила своїх уболівальників хвилюватися, з великими труднощами подавши другу подачу. Однак одного брейка вистачило українці для того, щоб святкувати перемогу в першій партії.

У другому сеті Світоліна віддала дві свої подачі. Таким чином доля переможця цієї зустрічі вирішувалася в третій партії.

Українка взяла чотири гейми поспіль і спокійно вела в рахунку 4:0. Після того, як спортсменки обмінялися брейками, Світоліна не змогла подати на матч, але вже в наступному геймі завоювала другу перемогу на змаганнях.

