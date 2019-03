Світоліна здобула непросту перемогу на супертурнірі в США

Українська тенісистка Еліна Світоліна в складному трьохсетовому поєдинку зуміла здолати американку Софію Кенін. Матч 1/32 фіналу супертурніру в Індіан-Уеллсі з призовим фондом 9 млн доларів завершився з рахунком 3:6, 7:6, 6:4.

Перша ракетка України в першому сеті віддала дві свої подачі і, незважаючи на один брейк, поступилася американці. У другій партії на корті розгорнулася неабияка боротьба. Суперниці йшли за своїми подачами і в підсумку визначали найсильнішого на тай-брейку. У нервовій кінцівці сету Світоліна зуміла обіграти Кенін, зробивши рахунок 1:1.

. @ElinaSvitolina takes the second set, 7-6 (5)!



One more set will decide the final Friday winner at @BNPPARIBASOPEN ! pic.twitter.com/hw60vmV2t2