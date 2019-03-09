Світоліна здобула непросту перемогу на супертурнірі в США

Українська тенісистка Еліна Світоліна в складному трьохсетовому поєдинку зуміла здолати американку Софію Кенін. Матч 1/32 фіналу супертурніру в Індіан-Уеллсі з призовим фондом 9 млн доларів завершився з рахунком 3:6, 7:6, 6:4.

Перша ракетка України в першому сеті віддала дві свої подачі і, незважаючи на один брейк, поступилася американці. У другій партії на корті розгорнулася неабияка боротьба. Суперниці йшли за своїми подачами і в підсумку визначали найсильнішого на тай-брейку. У нервовій кінцівці сету Світоліна зуміла обіграти Кенін, зробивши рахунок 1:1.

. @ElinaSvitolina takes the second set, 7-6 (5)!



One more set will decide the final Friday winner at @BNPPARIBASOPEN ! pic.twitter.com/hw60vmV2t2 - WTA (@WTA) 9 березня 2019 р

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У заключному сеті українка завдяки двом брейкам вела з комфортним рахунком 4:1 і, програвши одну свою подачу, виграла останню партію 6:4.

Поєдинок тривав 2 години 24 хвилини. Світоліна подала шість ейсів, допустивши п'ять подвійних помилок. Кенін лише одного разу подавала навиліт і чотири рази помилялася при подачі.

Еліна Світоліна WTA

За путівку в 1/8 фіналу Світоліній доведеться зіграти з австралійкою Дарією Гавриловою, яка в першому колі змагань відправила додому ще одну українку Даяну Ястремську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Катерина Козлова вперше в своїй кар'єрі пробилася до 1/16 фіналу супертурніру в американському Індіан-Уеллсі з призовим фондом в $ 9,035,428. Наша спортсменка сенсаційно обіграла 34-у ракетку світу білоруску Олександру Сасновіч 4:6, 6:2, 0:6.

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