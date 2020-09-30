Світоліна здобула непросту перемогу і вийшла у наступний раунд Roland Garros

Михайло Морозов теніс 14:40, 30.09.2020

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№5 світового рейтингу) перемогла мексиканку Ренату Сарасуа (№178) в непростому поєдинку другого кола турніру Roland Garros, який проходить у Парижі.

Для підсумкового успіху нашій співвітчизниці довелося зіграти три сети, один з яких вона програла, не взявши жодного гейму, – 6:3, 0:6, 6:2.

Світоліна краще проявила себе на подачі, зробивши два ейси і не допустивши жодної подвійної помилки (у Сарасуа їх чотири). Українка також перевершила суперницю за кількістю реалізованих брейкпоінтів, вигравши подачу суперниці в шести з дев'яти випадків.

Статистика матчу Світоліна - Сарасуа
Roland Garros

У третьому раунді Відкритого чемпіонату Франції Еліна зустрінеться з 31-ю ракеткою світу росіянкою Катериною Олександровою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на старті Roland Garros Світоліна розібралася з іншою представницею РФ Варварою Грачовою.

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