Світоліна здобула неймовірну перемогу на старті Підсумкового турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала на Підсумковому турнірі, який з 2019 року відбувається в Шеньчжені (Китай). У першому матчі українка здолала Кароліна Плішкова - 7:6 (14:12), 6:4.

Найгостріша боротьба розгорнулася в першій партії. Еліні довелося наздоганяти суперницю в рахунку, оскільки вона почала матч з програної подачі. Однак в середині сету Світоліна повернула брейк. А кульмінацією партії став тайбрейк, який проходив в кращих традиціях жанру "трилер".

Світоліна у цьому відрізку частіше володіла ініціативою, проте в вирішальних моментах Плішкова дивом рятувалася: чешці вдалося відіграти шість (!) сетболів. Лише сьомий сетбол вдалося реалізувати Еліні, а з ним - і виграти першу партію!

У другому сеті українка вже не дозволяла експершій ракетці світу Плішковій домінувати і впевнено довела зустріч до перемоги.

На рахунку Еліни в матчі 2 ейси і жодної подвійної помилки. Плішкова 4 рази подала навиліт, але і допустила 6 подвійних.

Цікаво, що в очному протистоянні Світоліної і Плішкової за кар'єру настав паритет - 5-5.

