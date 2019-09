Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал US Open

Провідна українська теннісітка Еліна Світоліна в блискучому стилі здобула перемогу над Медісон Кіз в 1/8 фіналу останнього в сезоні турніру Великого Шолома – Відкритого чемпіонату США – 7:5, 6:4.

Путівку до чвертьфіналу US Open перша ракетка України виборювала з незручною для себе суперницею – 9-ю ракеткою світу Кіз, із якою до цього зустрічалася тричі і здобула лише одну перемогу. Варто зазначити, що букмекери віддавали в матчі незначну перевагу американці, яка традиційно успішно виступає у Нью-Йорку.

