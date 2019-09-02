Провідна українська теннісітка Еліна Світоліна в блискучому стилі здобула перемогу над Медісон Кіз в 1/8 фіналу останнього в сезоні турніру Великого Шолома – Відкритого чемпіонату США – 7:5, 6:4.
Путівку до чвертьфіналу US Open перша ракетка України виборювала з незручною для себе суперницею – 9-ю ракеткою світу Кіз, із якою до цього зустрічалася тричі і здобула лише одну перемогу. Варто зазначити, що букмекери віддавали в матчі незначну перевагу американці, яка традиційно успішно виступає у Нью-Йорку.
💪💪— US Open Tennis (@usopen) 1 сентября 2019 г.
After some big ball striking, @ElinaSvitolina takes the first set 7-5 over Keys...#USOpen pic.twitter.com/0ETxDHzJEp
Еліна Світоліна
Twitter WTA
24-річній українці вистачило для перемоги 1 години 14 хвилин. У першій партії шальки терезів довгий час не переважували в жодну зі сторін – тенісистки впевнено грали на своїх подачах. Вирішальний момент настав за рахунку 5:5, коли Еліна краще заграла на прийомі, чим заслужила право на брейкпоінти. Третій із них вона реалізувала, після чого подала на сет.
Українка не змінила виграшну тактику і в другій партії. Цього разу вона заробила ранній брейк – уже в третьому геймі, а в подальшому не подарувала жодного шансу американці на власних подачах.
Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал US Open, ставши третьою українкою в історії, яка зіграє на цій стадії у Нью-Йорку. Вперше до 1/4 фіналу дійшла в 2009 році Катерина Бондаренко, в минулому сезоні чвертьфіналісткою стала Леся Цуренко. У чоловічому турнірі в 1/4 фіналу US Open виходив також Андрій Медведєв (1993).
Еліну на трибунах головного корту US Open підтримував її бойфренд – французький тенісист Гаель Монфіс, якому того дня виповнилося 33 роки. У післятматчевому флеш-інтерв'ю спортсменка зазначила, що перемога – це також подарунок її коханому.
Birthday boy in the 🏟 tonight ...- US Open Tennis (@usopen) 1 вересня 2019 р
🎈 @Gael_Monfils | #USOpen pic.twitter.com/0TYDufdAat
"Чи хочу я заспівати Гаелю Happy Birthday? Не дуже хочу. Але це дійсно була для мене додаткова мотивація для того, щоб перемогти", – сказала українка.
У чвертьфіналі суперницею Еліни Світоліної стане британська тенісистка Йоханна Конта – 16-й номер рейтингу WTA, яка у важкому трисетовому поєдинку пройшла чешку Кароліну Плішкову.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на попередній стадії Світоліна "не помітила" свою співвітчизницю Даяну Ястремську, обігравши її з тотальною перевагою.
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