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Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал US Open

1.4т Читати матеріал російською

Провідна українська теннісітка Еліна Світоліна в блискучому стилі здобула перемогу над Медісон Кіз в 1/8 фіналу останнього в сезоні турніру Великого Шолома – Відкритого чемпіонату США – 7:5, 6:4.

Путівку до чвертьфіналу US Open перша ракетка України виборювала з незручною для себе суперницею – 9-ю ракеткою світу Кіз, із якою до цього зустрічалася тричі і здобула лише одну перемогу. Варто зазначити, що букмекери віддавали в матчі незначну перевагу американці, яка традиційно успішно виступає у Нью-Йорку.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Twitter WTA

24-річній українці вистачило для перемоги 1 години 14 хвилин. У першій партії шальки терезів довгий час не переважували в жодну зі сторін – тенісистки впевнено грали на своїх подачах. Вирішальний момент настав за рахунку 5:5, коли Еліна краще заграла на прийомі, чим заслужила право на брейкпоінти. Третій із них вона реалізувала, після чого подала на сет.

Українка не змінила виграшну тактику і в другій партії. Цього разу вона заробила ранній брейк – уже в третьому геймі, а в подальшому не подарувала жодного шансу американці на власних подачах.

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Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал US Open

Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал US Open, ставши третьою українкою в історії, яка зіграє на цій стадії у Нью-Йорку. Вперше до 1/4 фіналу дійшла в 2009 році Катерина Бондаренко, в минулому сезоні чвертьфіналісткою стала Леся Цуренко. У чоловічому турнірі в 1/4 фіналу US Open виходив також Андрій Медведєв (1993).

Еліну на трибунах головного корту US Open підтримував її бойфренд – французький тенісист Гаель Монфіс, якому того дня виповнилося 33 роки. У післятматчевому флеш-інтерв'ю спортсменка зазначила, що перемога – це також подарунок її коханому.

"Чи хочу я заспівати Гаелю Happy Birthday? Не дуже хочу. Але це дійсно була для мене додаткова мотивація для того, щоб перемогти", – сказала українка.

У чвертьфіналі суперницею Еліни Світоліної стане британська тенісистка Йоханна Конта – 16-й номер рейтингу WTA, яка у важкому трисетовому поєдинку пройшла чешку Кароліну Плішкову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на попередній стадії Світоліна "не помітила" свою співвітчизницю Даяну Ястремську, обігравши її з тотальною перевагою.

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Тема
US Open
Особа
Еліна Світоліна
Місце
США Нью Йорк
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