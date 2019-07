Світоліна зазнала фіаско в півфіналі Wimbledon

Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки у півфінальному матчі Wimbledon-2019. Наша спортсменка у двох сетах поступилася екс-першій ракетці світу румунці Сімоні Халеп - 1:6, 3:6.

Матч тривав усього 1 годину 12 хвилин. Світоліна зуміла нав'язати більш титулованій суперниці наполегливу боротьбу в перших геймах, але потім перевага повністю перейшла на бік Халеп, яка святкувала перемогу і вийшла у фінал турніру.

На рахунку української тенісистки в цьому матчі 1 ейс, жодної подвійної помилки і 1 брейк. Румунка 1 раз подала навиліт, зробила 3 ​​подвійні помилки і реалізувала 5 з 8 брейк-пойнтів.

🇷🇴 @Simona_Halep reaches her first #Wimbledon final after a swift 6-1, 6-3 victory over Elina Svitolina!



Next up for the 🏆: Serena Williams or Barbora Strycova ... pic.twitter.com/OBrC71F8MU