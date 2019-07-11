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Світоліна зазнала фіаско в півфіналі Wimbledon

3.7т Читати матеріал російською

Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки у півфінальному матчі Wimbledon-2019. Наша спортсменка у двох сетах поступилася екс-першій ракетці світу румунці Сімоні Халеп - 1:6, 3:6.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Матч тривав усього 1 годину 12 хвилин. Світоліна зуміла нав'язати більш титулованій суперниці наполегливу боротьбу в перших геймах, але потім перевага повністю перейшла на бік Халеп, яка святкувала перемогу і вийшла у фінал турніру.

На рахунку української тенісистки в цьому матчі 1 ейс, жодної подвійної помилки і 1 брейк. Румунка 1 раз подала навиліт, зробила 3 ​​подвійні помилки і реалізувала 5 з 8 брейк-пойнтів.

Халеп вперше в своїй кар'єрі вийшла у фінал Wimbledon. У вирішальному матчі за титул вона зіграє або з 23-разовою чемпіонкою турнірів "Великого Шолома" американкою Сереною Вільямс, або з чешкою ​​Барборою Стрицовою.

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Для Еліни Світоліної вихід в півфінал Wimbledon-2019 - найвище досягнення на турнірах "Великого Шолома".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна встановила рекорд України на турнірах Великого Шолома.

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Тема
Wimbledon
Особа
Еліна Світоліна
Місце
Англія Лондон
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