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Світоліна з рекордом України вийшла до півфіналу Wimbledon

Світоліна з рекордом України вийшла до півфіналу Wimbledon
Наша тенісистка влаштувала справжній трилер на корті
16.3т Читати матеріал російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна здобула драматичну перемогу на Wimbledon, ставши першою українкою в історії, яка пробилася в півфінал цього легендарного турніру.

В 1/4 фіналу 24-річна одеситка обіграла 68-у ракетку світу Кароліну Мухову з Чехії 7:5, 6:4.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Матч складався дуже непросто для нашої співвітчизниці. У першому сеті Мухова повністю захопила ініціативу, повівши в рахунку 4:1. Еліна сильними подачами і довгими розіграшами змогла зробити неможливе, вигравши відрізок 6:1.

Кароліна Мухова

Кароліна Мухова

Подібним чином складався і другий сет. Поступаючись з рахунком 0:2, Еліна взяла підряд 5 геймів, але легкої перемоги не вийшло. Тенісистка з Чехії завзято опиралася, довівши рахунок до 5:4, але більшого зробити не змогла.

У півфіналі Світоліна зіграє з румункою Сімоною Халеп.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Світоліна з рекордом України вийшла до півфіналу Wimbledon

Новини
Тенісистів "змило" з корту в матчі Wimbledon

Нагадаємо, що раніше Світоліна в 1/8 фіналу обіграла хорватську тенісистку Петру Мартич із рахунком 6:4, 6:2. В 1/16 фіналу наша співвітчизниця переграла представницю Греції Марію Саккарі – 6:3, 6:7, 6:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська зазнала прикрої поразки в 1/8 фіналу найпрестижнішого турніру Великого Шолома – Wimbledon.

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Тема
Wimbledon
Особа
Еліна Світоліна
Місце
Англія Лондон
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