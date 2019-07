Світоліна з рекордом України вийшла до півфіналу Wimbledon

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна здобула драматичну перемогу на Wimbledon, ставши першою українкою в історії, яка пробилася в півфінал цього легендарного турніру.

В 1/4 фіналу 24-річна одеситка обіграла 68-у ракетку світу Кароліну Мухову з Чехії 7:5, 6:4.

Through to her first Grand Slam semi-final 👏 @ElinaSvitolina beats Karolina Muchova 7-5, 6-4 on No.1 Court to set up last four clash with Simona Halep #Wimbledon pic.twitter.com/eONIrcWaE6