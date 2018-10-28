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Світоліна з історичним досягненням виграла Підсумковий турнір

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Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла у фіналі Підсумкового турніру в Сінгапурі з призовим фондом $ 7 000 000. Українка у трьох сетах обіграла 6-ю ракетку світу Слоан Стівенс - 3-6, 6-2, 6-2.

Світоліна з історичним досягненням виграла Підсумковий турнір

Цей турнір є аналогом чемпіонату світу з тенісу і проводиться 1972 року за участю восьми кращих спортсменок року. Вже вийшовши у фінал 24-річна одеситка встановила історичне досягнення для України. Вирішальний матч став унікальним для Світоліной - до неї жодному спортсмену з нашої країни не вдавалося виграти подібний тенісний турнір.

З самого початку матч складався невдало для нашої співвітчизниці. Стівенс змогла нав'язати Еліні свою гру, легко взявши перші три сети. Американка потужними ударами з місця розстрілювала українку на задній лінії.

Світоліна - Стівенс

Світоліна - Стівенс

Світоліна - Стівенс

Світоліна - Стівенс

Світолінiй вдавалося набирати очки лише тоді, коли вона починала ризикувати і намагатися розводити суперницю по різних кутах корту. Без тиску ж відчувалась фізична перевага американської тенісистки.

Світоліна - Стівенс

Світоліна - Стівенс

У другій партії Еліні доводилося терпіти, довго розігрувати м'яч і кілька разів їй вдалися її фірмові удари зворотним кросом з правої. Американка початку помилятися і вперше в грі програла свою подачу. Зробивши рахунку 3: 1 Світоліна змогла розвинути успіх, вигравши сет з рахунком 6: 2.

Світоліна - Стівенс

Світоліна - Стівенс

Світоліна - Стівенс

Світоліна - Стівенс

Вирішальна партія стала справжньою грою нервів і характерів обох тенісисток. Еліна змогла вимотати суперницю довгими розіграшами, раз по раз змушуючи її помилятися. У свою чергу перша ракетка України в атаці демонструвала високу майстерність, зробивши найважливіший брейк і повівши в рахунку 3:0.

Світоліна - Стівенс

Світоліна - Стівенс

Такий локальний успіх серйозно розслабив українку і вона ледь не поплатилася. У невеликому перерві тренер Світоліной знайшов потрібні слова, порадивши їй заспокоїтися і використовувати довгі розіграші.

Світоліна - Стівенс

Світоліна - Стівенс

Це допомогло Еліні зібрати волю в кулак і вперше в історії України виграти тенісний чемпіонат світу.

Світоліна - Стівенс

Світоліна - Стівенс

Новини
''В шість рук'': Світоліна показала, як розслабляється після важкого матчу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світолінiй стало погано під час післяматчевої прес-конференції .

Читайте всі новини по темі "WTA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
WTA
Особи
Еліна СвітолінаСлоан Стiвенс
Місце
СінгапурСінгапур
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Поздравляю!
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van Dijk Max
van Dijk Max
не обматалася в жофта блахидную трапку , сепарка епта
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4
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
van Dijk Max, завтра в школу...Иди, жуй сопли, сопляк!
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1
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Муркин Шура
Муркин Шура
van Dijk Max, а сам то ту че не Иваном не назвался... а пиндоское имя присвоил? Как то не скрепно!)
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Лунёв Андрей
Лунёв Андрей
Умничка, красавица, чемпионка? Браво, Элиночка! Гордимся, радуемся. А какая сила воли, какой характер, какая устойчивая психика! И где, кстати, выдающиеся теннисистки мира, кацапсинские жополизки кремлевских олигофренов?! Спорт вне политики, да, мышебратья?
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5
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Муркин Шура
Муркин Шура
Павлов Дмитрий, что димон, а тут тебе уже нечего пиздануть, кому какое место указали??? Как ты перднул на счет Деревянченко...
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2
0
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Лунёв Андрей, рюсишен швайне Луньофф, при чем здесь российские теннисисты? Ты свиномордая хохловырусь в Европу гляди, а в нашу сторону даже не оборачивайся, а то из твоей пасти г@вном воняет
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