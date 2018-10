Світоліна з історичним досягненням виграла Підсумковий турнір

Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла у фіналі Підсумкового турніру в Сінгапурі з призовим фондом $ 7 000 000. Українка у трьох сетах обіграла 6-ю ракетку світу Слоан Стівенс - 3-6, 6-2, 6-2.

Цей турнір є аналогом чемпіонату світу з тенісу і проводиться 1972 року за участю восьми кращих спортсменок року. Вже вийшовши у фінал 24-річна одеситка встановила історичне досягнення для України. Вирішальний матч став унікальним для Світоліной - до неї жодному спортсмену з нашої країни не вдавалося виграти подібний тенісний турнір.

З самого початку матч складався невдало для нашої співвітчизниці. Стівенс змогла нав'язати Еліні свою гру, легко взявши перші три сети. Американка потужними ударами з місця розстрілювала українку на задній лінії.

Світолінiй вдавалося набирати очки лише тоді, коли вона починала ризикувати і намагатися розводити суперницю по різних кутах корту. Без тиску ж відчувалась фізична перевага американської тенісистки.

У другій партії Еліні доводилося терпіти, довго розігрувати м'яч і кілька разів їй вдалися її фірмові удари зворотним кросом з правої. Американка початку помилятися і вперше в грі програла свою подачу. Зробивши рахунку 3: 1 Світоліна змогла розвинути успіх, вигравши сет з рахунком 6: 2.

Вирішальна партія стала справжньою грою нервів і характерів обох тенісисток. Еліна змогла вимотати суперницю довгими розіграшами, раз по раз змушуючи її помилятися. У свою чергу перша ракетка України в атаці демонструвала високу майстерність, зробивши найважливіший брейк і повівши в рахунку 3:0.

Такий локальний успіх серйозно розслабив українку і вона ледь не поплатилася. У невеликому перерві тренер Світоліной знайшов потрібні слова, порадивши їй заспокоїтися і використовувати довгі розіграші.

Це допомогло Еліні зібрати волю в кулак і вперше в історії України виграти тенісний чемпіонат світу.

