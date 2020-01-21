Світоліна з прапором України викликала фурор на Australian Open

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна викликала величезний ажіотаж серед глядачів Australian Open, виконавши їх прохання зробити спільне селфі.

Еліна Світоліна @elifanjapan

Одна з представниць української діаспори, яка присутня на трибунах в Мельбурні, відразу після успішного поєдинку 25-річної одеситки з британкою Кеті Бутлер, покликала Еліну. Вболівальниця віддала спортсменці свій телефон і попросила її сфотографуватися.

Знімок Світоліной на тлі прапора України викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах.

Новини Бойфренд Світоліної пошкодив руку за несподіваних обставин

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна перед стартом на легендарному Australian Open взяла участь у фотосесії від Nike. Її фотографії у формі, що обтягує, викликали дикий захват у фанатів в інтернеті.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!