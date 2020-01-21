Світоліна з прапором України викликала фурор на Australian Open

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна викликала величезний ажіотаж серед глядачів Australian Open, виконавши їх прохання зробити спільне селфі.
Еліна Світоліна
@elifanjapan
Одна з представниць української діаспори, яка присутня на трибунах в Мельбурні, відразу після успішного поєдинку 25-річної одеситки з британкою Кеті Бутлер, покликала Еліну. Вболівальниця віддала спортсменці свій телефон і попросила її сфотографуватися.
Знімок Світоліной на тлі прапора України викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах.
Svitolina Selfie Skills 🤳 # AO2020 | #AusOpen | @ElinaSvitolina pic.twitter.com/QaemTQCvI6- #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна перед стартом на легендарному Australian Open взяла участь у фотосесії від Nike. Її фотографії у формі, що обтягує, викликали дикий захват у фанатів в інтернеті.
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