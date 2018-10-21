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Світоліна з ефектної перемоги стартувала на Підсумковому турнірі

8.7тЧитати матеріал російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна з перемоги стартувала в 1-му турі Білій групи на Підсумковому турнірі WTA з призовим фондом в 7 млн ​​доларів. Поєдинок в Сінгапурі проти Петри Квітової тривав 90 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.

Ключовий момент трапився в кінці першого сету. Українка змогла двічі взяти подачу суперниці. У другій партії чудова гра Еліна не дала засумніватися в кінцевому результаті.

Світоліна з ефектної перемоги стартувала на Підсумковому турнірі

Відзначимо, що до цього матчу тенісистки між собою зустрічалися 8 разів і в 7 поєдинках успіх святкувала 28-річна чешка.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Новини
'' Приголомшлива жінка '': Світоліна затьмарила суперниць на церемонії жеребкування в Сінгапурі

Наступна гра в групового етапу на турнірі в Сінгапурі запланована у Світоліної на 23 жовтня (16:00 за київським часом). Суперницею одеситки буде Каролін Плішкова.

Нагадаємо, що в минулому році Еліна кваліфікувалася на цей турнір, але не вийшла з групи , вигравши тільки один матч з трьох.

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Тема
WTA
Особа
Еліна Світоліна
Місце
Сінгапур
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Пироженко Ірина
Пироженко Ірина
Ожидалось, что в этом сезоне представительница Украины вовсе станет вести борьба за лидерство в туре, так как она на кураже, уверена в собственных силах и с невероятным настроем выходит на корт. Но все внезапно поменялось в худшую сторону, потому что сначала Элина поменяла наставника и других людей со своей команды, а потом внезапно задумала трансформироваться. (источник: https://www.overbetting.net/blogs/matches/71950/ )
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Sviridenko Sergei
Sviridenko Sergei
Подержим петицию: Ликвидация маршруток; http://petition.city.kharkov.ua/uk/3981.html спасибо!
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