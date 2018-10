Світоліна з ефектної перемоги стартувала на Підсумковому турнірі

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна з перемоги стартувала в 1-му турі Білій групи на Підсумковому турнірі WTA з призовим фондом в 7 млн ​​доларів. Поєдинок в Сінгапурі проти Петри Квітової тривав 90 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.

Ключовий момент трапився в кінці першого сету. Українка змогла двічі взяти подачу суперниці. У другій партії чудова гра Еліна не дала засумніватися в кінцевому результаті.

Відзначимо, що до цього матчу тенісистки між собою зустрічалися 8 разів і в 7 поєдинках успіх святкувала 28-річна чешка.

. @ElinaSvitolina opens the 2018 @WTAFinalsSG with a 6-3, 6-3 win over Kvitova!



Earns first win over the Czech since 2014! pic.twitter.com/AMILz9kMua