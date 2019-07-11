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Світоліна встановила рекорд на Wimbledon

6.2т Читати матеріал російською

Еліна Світоліна встановила рекорд в жіночій сітці Wimbledon по набранній дистанції на лондонських кортах.

Українська тенісистка, що дійшла по півфіналу, граючи свої матчі, вже пробігла 11,4 кілометра, що нині є найвищому показником на турнірі.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Друге місце у суперниці Світоліной по півфіналу румунки Сімона Халеп – 9,714 кілометра, третє - у ще одній півфіналістки Wimbledon чешки Барбора Стрицової – 8,384 кілометра.

Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна у четвер, 11 липня, вперше в своїй кар'єрі зіграє в півфіналі турніру серії Великого шолома.

Наша співвітчизниця спробує вийти у вирішальний матч Відкритого чемпіонату Великобританії – Wimbledon. Суперницею 24-річної уродженки Одеси стане екс-перша ракетка світу Сімона Халеп з Румунії.

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Підтримати українку можна буде біля екранів телевізорів завдяки трансляції на каналі "Євроспорт 2". Крім того, матч покажуть американський мовник ESPN, канадський RDS і британський BBC One. Початок – о 15:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний епізод стався на Wimbledon під час виставкового турніру ветеранів.

Екс-п'ята ракетка світу і фіналіст Roland Garros-1988 Анрі Леконт по ходу матчу в знак протесту стягнув з вишки суддю Джеймі Кроусона і відправив його грати замість себе, а сам заліз на його місце.

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Тема
Wimbledon
Особи
Еліна Світоліна Сімона Халеп
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