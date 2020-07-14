Світоліна впевнено вийшла у фінал турніру в Німеччині

Михайло Морозов теніс 17:58, 14.07.2020 Оновлено: 18:19, 14.07.2020

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у фінал виставкового турніру Bett1 Aces, який проходить у Німеччині.

Наша співвітчизниця займає найвище п'яте місце в рейтингу WTA серед учасниць змагань, тому автоматично потрапила до півфіналу. Там українка в двухсетовому поєдинку здолала Анастасію Севастову з Латвії (№ 43 в рейтингу WTA) з рахунком 7:6, 6:3.

Світоліна впевнено почала перший сет, вигравши три перших гейми, але дозволила своїй суперниці перевести гру на тайбрейк, який закінчився перемогою Еліни – 7:2. У другому сеті гра залишалася рівною до рахунку 3:3, поки наша тенісистка не перехопила ініціативу й не довела справу до впевненої перемоги.

У фіналі Світоліна зустрінеться з переможницею матчу між чешкою Петрою Квітовою (№12 в рейтингу WTA) і Кікі Бертенс (№7 в рейтингу WTA) з Нідерландів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше четверта ракетка України Катаріна Завацька стала переможницею турніру на півдні Франції.

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