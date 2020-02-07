Світоліна вивела Україну з першого місця до плей-офф Кубка Федерації

Жіноча збірна України з тенісу достроково обіграла команду Хорватії в другому турі групового турніру першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації.
Цей успіх дозволив "жовто-синім" із першого місця вийти до плей-офф змагань. Українки, крім хорваток, випередили представниць Болгарії.
Україна – Хорватія
ФТУ
Україна – Хорватія
ФТУ
Україна – Хорватія
ФТУ
Перемогу над балканською збірною наші дівчата здобули завдяки лідерам команди – Еліні Світоліній та Даяні Ястремській.
Даяна в першому матчі дня з деякими труднощами переграла в двох партіях 300-ту ракетку світу Леу Бошкович – 6:4, 6:4. Ястремській для перемоги знадобилися 77 хвилин. На рахунку українки дві подачі навиліт і шість реалізованих брейк-поінтів.
Україна – Хорватія
ФТУ
Україна – Хорватія
ФТУ
Україна – Хорватія
ФТУ
Україна – Хорватія
ФТУ
У свою чергу Світоліна була сильнішою 234-ї ракетки планети Яни Фетт – 6:3, 3:6, 6:1. Наша тенісистка зіткнулася з проблемами, але у вирішальній партії не залишила шансів суперниці і забезпечила українкам перше місце в групі.
Україна – Хорватія
ФТУ
Україна – Хорватія
ФТУ
Україна – Хорватія
ФТУ
Україна – Хорватія
ФТУ
Плей-офф за право зіграти у кваліфікації Світової групи Кубка Федерації-2021 "жовто-сині" проведуть уже 8 лютого. Суперницями українок будуть господарки групового етапу естонки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна достроково вивела Україну до плей-офф Кубка Федерації, здобувши перемогу з камбеком із рахунку 0:5.
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