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8 лютого • оновлено в 08:10
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Світоліна вивела Україну з першого місця до плей-офф Кубка Федерації

9.5т
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Жіноча збірна України з тенісу достроково обіграла команду Хорватії в другому турі групового турніру першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

Цей успіх дозволив "жовто-синім" із першого місця вийти до плей-офф змагань. Українки, крім хорваток, випередили представниць Болгарії.

Україна – Хорватія

Україна – Хорватія

ФТУ

Україна – Хорватія

Україна – Хорватія

ФТУ

Україна – Хорватія

Україна – Хорватія

ФТУ

Перемогу над балканською збірною наші дівчата здобули завдяки лідерам команди – Еліні Світоліній та Даяні Ястремській.

Новини
Світоліна наблизилася до першого місця в рейтингу WTA

Даяна в першому матчі дня з деякими труднощами переграла в двох партіях 300-ту ракетку світу Леу Бошкович – 6:4, 6:4. Ястремській для перемоги знадобилися 77 хвилин. На рахунку українки дві подачі навиліт і шість реалізованих брейк-поінтів.

Україна – Хорватія

Україна – Хорватія

ФТУ

Україна – Хорватія

Україна – Хорватія

ФТУ

Україна – Хорватія

Україна – Хорватія

ФТУ

Україна – Хорватія

Україна – Хорватія

ФТУ

У свою чергу Світоліна була сильнішою 234-ї ракетки планети Яни Фетт – 6:3, 3:6, 6:1. Наша тенісистка зіткнулася з проблемами, але у вирішальній партії не залишила шансів суперниці і забезпечила українкам перше місце в групі.

Україна – Хорватія

Україна – Хорватія

ФТУ

Україна – Хорватія

Україна – Хорватія

ФТУ

Україна – Хорватія

Україна – Хорватія

ФТУ

Україна – Хорватія

Україна – Хорватія

ФТУ

Світоліна вивела Україну з першого місця до плей-офф Кубка Федерації

Плей-офф за право зіграти у кваліфікації Світової групи Кубка Федерації-2021 "жовто-сині" проведуть уже 8 лютого. Суперницями українок будуть господарки групового етапу естонки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна достроково вивела Україну до плей-офф Кубка Федерації, здобувши перемогу з камбеком із рахунку 0:5.

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Читайте всі новини по темі "Кубок Федерації" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Кубок Федерації
Особи
Еліна Світоліна Даяна Ястремська
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wegweg wgweg
wegweg wgweg
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
wegweg wgweg, тебе старый импотент не надоело писать про эту хрень?)))никто покупать это гуано не будет попустись ))))))в Рашке толкай свое гуано)))))))
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