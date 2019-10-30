Світоліна викликала переполох серед букмекерів, ставши головною фавориткою Підсумкового турніру

Перемога українки Еліни Світоліної над експершою ракеткою світу Сімоною Халеп у 2-му турі Підсумкового турніру WTA перевернула ситуацію з прогнозами на переможця змагань.

Еліна Світоліна Instagram Еліни Світоліної

Важливу роль зіграло також зняття з турніру через травму канадської тенісистки Бьянки Андреєску, яка в середу не зуміла дограти свою зустріч в Фіолетовій групі проти Кароліни Плішкової.

'You're playing one of the biggest tournaments of the year, too. It's not easy. ' @Bandreescu_ will await the results of an MRI before deciding to take the court on Friday -> https://t.co/b7gp35ZMRv #WTAFinals pic.twitter.com/gaBaQME4KL - WTA (@WTA) 30 жовтня 2019 р

Дострокове припинення боротьби 19-річної канадки та ряд сенсаційних результатів за участю інших лідерів змусив букмекерів повністю змінити котирування і вивести Світоліну в головні фаворити Підсумкового турніру.

Авторитетна компанія William Hill дає коефіцієнт 3,25 до 1 на перемогу українки на турнірі (перед стартом змагань вона була лише 7-ю серед восьми учасниць). Трохи менші шанси на тріумф в Китаї у Сімони Халеп - 4,5 до 1, а також у першої ракетки світу Ешлі Барті - 5 до 1.

Нагадаємо, Еліна Світоліна в яскравому матчі переграла Халеп, відзначившись найбільш видовищним ударом дня за версією WTA:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна викликала фурор своїм вбранням на гала-вечорі в Китаї.

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