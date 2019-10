Світоліна викликала переполох серед букмекерів, ставши головною фавориткою Підсумкового турніру

Перемога українки Еліни Світоліної над експершою ракеткою світу Сімоною Халеп у 2-му турі Підсумкового турніру WTA перевернула ситуацію з прогнозами на переможця змагань.

Важливу роль зіграло також зняття з турніру через травму канадської тенісистки Бьянки Андреєску, яка в середу не зуміла дограти свою зустріч в Фіолетовій групі проти Кароліни Плішкової.

'You're playing one of the biggest tournaments of the year, too. It's not easy. ' @Bandreescu_ will await the results of an MRI before deciding to take the court on Friday -> https://t.co/b7gp35ZMRv #WTAFinals pic.twitter.com/gaBaQME4KL