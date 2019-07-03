Світоліна вийшла у третє коло Wimbledon, змусивши плакати суперницю з Росії

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до третього кола турніру Вімблдону, пройшовши по сітці представницю Росії Маргариту Гаспарян на відмові суперниці - 5:7, 6:5.

При цьому матч проти 62-ї ракетки світу виявився зовсім непростим. Перший сет залишився за росіянкою з рахунком 7:5. Драматичною видалася і кінцівка другої партії, програвати яку українка вже не мала права. За рахунку 5:4 на свою користь росіянка не реалізували матчбол і незабаром за це поплатилася. Два наступних гейми були за Еліною, яка нарешті повела - 6:5.

Gasparyan is in serious pain pic.twitter.com/5uEAVQYMDc - Eli Smile 😊 🇺🇦 (@ EliSmile436) July 3, 2019

У 11-му геймі у Гаспарян з'явилися проблеми з ногою і вона звернулася за допомогою до фізіотерапевта, поскаржившись на судому. Медичне втручання не допомогло, і російська спортсменка вирішила достроково припинити боротьбу.

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В особистому протистоянні між тенісистками рахунок став 1-1 - попередня зустріч Світоліної і Гаспарян завершилася на користь останньої.

У третьому раунді Wimbledon Еліна Світоліна зіграє з 32-ю ракеткою світу Марією Саккарі, що представляє Грецію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому колі Світоліна обіграла Дар'ю Гаврилову з Австралії.

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