Світоліна вийшла у третє коло Wimbledon, змусивши плакати суперницю з Росії

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до третього кола турніру Вімблдону, пройшовши по сітці представницю Росії Маргариту Гаспарян на відмові суперниці - 5:7, 6:5.

При цьому матч проти 62-ї ракетки світу виявився зовсім непростим. Перший сет залишився за росіянкою з рахунком 7:5. Драматичною видалася і кінцівка другої партії, програвати яку українка вже не мала права. За рахунку 5:4 на свою користь росіянка не реалізували матчбол і незабаром за це поплатилася. Два наступних гейми були за Еліною, яка нарешті повела - 6:5.

Gasparyan is in serious pain pic.twitter.com/5uEAVQYMDc