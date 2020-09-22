Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного турніру у Франції

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№5 WTA) здобула непросту перемогу над першою ракеткою Польщі Магдою Лінетт (№ 36) і вийшла у чвертьфінал турніру у французькому Страсбурзі.

У першому сеті між спортсменками розгорнулася неймовірна боротьба, яка закінчилася сухою перемогою Світоліної на тайбрейку – 7:6 (7:0). У другій половині матчу тенісистки продовжили невпевнено грати на своїх подачах. У вирішальному сеті українці вдалося зробити три брейка та закінчити його з рахунком 7:5 на свою користь.

Статистика матчу Лінетт - Світоліна WTA

У наступному раунді наша співвітчизниця зіграє зі швейцаркою Жиль Тайхман (№54 WTA), яка взяла гору над росіянкою Анастасією Павлюченковою (№38).

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома тенісистка розридалася під час матчу і відмовилася продовжувати поєдинок через травму.