Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного турніру у Франції

Михайло Морозов теніс 15:55, 22.09.2020 Оновлено: 16:30, 22.09.2020

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№5 WTA) здобула непросту перемогу над першою ракеткою Польщі Магдою Лінетт (№ 36) і вийшла у чвертьфінал турніру у французькому Страсбурзі.

У першому сеті між спортсменками розгорнулася неймовірна боротьба, яка закінчилася сухою перемогою Світоліної на тайбрейку – 7:6 (7:0). У другій половині матчу тенісистки продовжили невпевнено грати на своїх подачах. У вирішальному сеті українці вдалося зробити три брейка та закінчити його з рахунком 7:5 на свою користь.

Статистика матчу Лінетт - Світоліна
WTA

У наступному раунді наша співвітчизниця зіграє зі швейцаркою Жиль Тайхман (№54 WTA), яка взяла гору над росіянкою Анастасією Павлюченковою (№38).

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома тенісистка розридалася під час матчу і відмовилася продовжувати поєдинок через травму.

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