Світоліна вийшла до історичного півфіналу Підсумкового турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше у кар'єрі пробилася до півфіналу Підсумкового турніру у Сінгапурі з призовим фондом 7 мільйонів доларів. У заключному поєдинку групового раунду наша спортсменка обіграла Каролін Возняцкі 7-5, 5-7, 3-6, вигравши квартет.

Старт вийшов для Світоліної дуже напруженим. Непоступлива суперниця діяла агресивно і вже в третьому геймі вийшла вперед за рахунок брейка. До кінця першої партії українка зуміла зібратися і зрівняти рахунок, проте досвідчена Возняцкі не дозволила Еліні подати свою останню подачу в сеті.

Друга партія виявилася переломною для обох спортсменок, адже саме вона вирішувала долю путівки в півфінал Підсумкового турніру. Для того, щоб продовжити свої виступи на змаганнях Світоліній потрібно було виграти хоча б один сет і їй це вдалося. На початку партії тенісистки обмінялися брейками, а далі спокійно подавали свої подачі. Кінцівка сету вийшла дуже напруженою, доля вирішувалася в геймі на подачі Возняцкі. Суперниці по черзі виходили вперед, але Світоліній вдалося переграти третю ракетку світу.

У третьому сеті, який фактично нічого не вирішував, українській тенісистці вистачило одного брейка для того, щоб святкувати перемогу в поєдинку. Таким чином в груповому раунді Еліна продемонструвала стовідсотковий показник перемог і з першого місця вийшла в плей-офф Підсумкового турніру.

Суперниця Світоліної у півфінальній битві визначиться 26 жовтня у матчах червоної групи, де виступають Анжелік Кербер з Німеччини, японка Наомі Осака, представниця США Слоан Стівенс та Кікі Бертенс із Нідерландів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліні Світоліній стало погано під час прес-конференції на Підсумковому турнірі.