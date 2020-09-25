Світоліна вийшла до фіналу турніра у Франції, обігравши найкращу тенісистку Білорусі

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вийшла до фіналу престижного турніра у французькому Страсбурзі з призовим фондом в 225 тисяч доларів.

Це право наша співвітчизниця заслужила завдяки перемозі у трьох сетах над представницею Білорусі Аріною Соболенко – 6:2, 4:6, 6:4.

Для виходу до вирішального матчк турніра Еліні знадобилося майже дві години. За цей час українка один раз подала навиліт, реалізувала шість з 10 брейк-поінтів. У пасиві ж найкращої тенісистки Білорусі відразу дев'ять подвійних помилок.

Статистика матчу Соболенко – Світоліна.

За трофей Світоліна посперечається з Оленою Рибакіною з Казахстану, яка має п'ятий номер посіву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка березня Костюк вперше в кар'єрі вийшла до основної сітки Roland Garros.