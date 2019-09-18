Головна Новини
18 вересня • оновлено в 18:26
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ теніс

Світоліна відмовилася продовжувати матч на престижному турнірі в Китаї

652 Читати матеріал російською

Перша ракетка України Еліна Світоліна на відмовi програла чешці Марі Бузковій в 1/8 фіналу турніру в Гуанчжоу з призовим фондом $ 500000.

Українка знялася в другому сеті за рахунку 4:6, 3:4 через проблеми з коліном.

Новини
Світоліна зробила грандіозний камбек на старті турніру в Китаї

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 вересня Світоліна повернула собі звання третьої ракетки світу в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Попадання в півфінал другого поспіль турніру Великого Шолома (US Open-2019) дозволило українці зробити ривок в списку найсильніших c п'ятої на третю позицію.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Особа
Еліна Світоліна
Місце
Китай Гуанчжоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel