Світоліна відмовилася продовжувати матч на престижному турнірі в Китаї

Перша ракетка України Еліна Світоліна на відмовi програла чешці Марі Бузковій в 1/8 фіналу турніру в Гуанчжоу з призовим фондом $ 500000.

Українка знялася в другому сеті за рахунку 4:6, 3:4 через проблеми з коліном.

Elina did all she could today but unfortunately was forced to retire due to injury to her knee 😢Wish @ElinaSvitolina a speedy recovery 🙏 #FamEli (📹: WTA) pic.twitter.com/47pDNvei1C