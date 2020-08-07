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Світоліна відмовилася грати на US Open

Михайло Морозов
Михайло Морозов
теніс
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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна відмовилася грати на US Open.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна відмовилася від виступу на US Open через пандемію коронавірусу.

"Зваживши всі за і проти, я вирішила не брати участі в US Open-2020. Я вдячна Асоціації тенісу США (USTA), організаторам та WTA за можливість брати участь і спостерігати за цим прекрасним змаганням. Я розумію і поважаю всі зусилля, які вони вкладають для того, щоб турнір пройшов у безпечних умовах, але не можу ризикувати своїм здоров'ям і здоров'ям своєї команди", – написала Світоліна на своїй сторінці в Instagram.

Еліна Світоліна відмовилася від участі в US Open

Еліна Світоліна відмовилася від участі в US Open Instagram Еліни Світоліної

У 2019 році наша спортсменка дійшла до півфіналу US Open, де в двох сетах поступилася американці Серені Вільямс (3:6, 1:6). Українка займає п'яте місце в рейтингу WTA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні Світоліна стала переможницею турніру Bett1 Aces в Німеччині, зробивши камбек у фінальному матчі.

US OpenЕліна Світоліна
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