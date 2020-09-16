Світоліна в непростому матчі обіграла росіянку на престижному турнірі в Римі

Максим Іншаков теніс 23:56, 16.09.2020 Оновлено: 00:13, 17.09.2020

Перша ракетка України Еліна Світоліна на старті турніру WTA Premier 5 в Римі з призовим фондом 3 854 000 доларів обіграла росіянку Анастасію Павлюченкову. Стохвилинний матч завершився з рахунком 6:3, 7:6 (7:4).

Статистика матчу

Після легкої перемоги в першій партії, у другому сеті Світоліна вела 5:4, але не змогла реалізувати матч-бол, програвши два гейми, і довівши справу до тай-брейка.

Анастасія Павлюченкова

В 1/8 фіналу Еліна Світоліна зіграє з переможницею зустрічі Анетт Контайвейт – Світлана Кузнєцова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше друга ракетка України Даяна Ястремська у другому колі цього ж турніру перемогла американку Аманду Анісімову 4:6, 7:6, 6:4.

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