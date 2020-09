Світоліна в непростому матчі обіграла росіянку на престижному турнірі в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна на старті турніру WTA Premier 5 в Римі з призовим фондом 3 854 000 доларів обіграла росіянку Анастасію Павлюченкову. Стохвилинний матч завершився з рахунком 6:3, 7:6 (7:4).

Після легкої перемоги в першій партії, у другому сеті Світоліна вела 5:4, але не змогла реалізувати матч-бол, програвши два гейми, і довівши справу до тай-брейка.

