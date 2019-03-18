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Світоліна увійшла до топ-5 світового рейтингу

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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна повернулася до топ-п'ятірки світового рейтингу.

В оновленому списку Жіночої тенісної асоціації (WTA) наша співвітчизниця піднялася на одну позицію і вийшла на п'яту сходинку. Світоліна випередила відразу двох суперниць — Слоан Стівенс із США і Кароліну Плішкову з Чехії, які втратили по два місця.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Цей успіх став можливим завдяки успішному виступу Еліни на супертурнірі в американському Індіан-Велсі. Тут українка дійшла до півфіналу, заробивши 390 рейтингових очок і 354 тисячі доларів призових.

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Світоліна увійшла до топ-5 світового рейтингу

Зазначимо, що ще дві представниці України в першій сотні рейтингу WTA, Леся Цуренко та Даяна Ястремська, зберегли свої колишні позиції — 28-у та 37-у відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Дарина Лопатецька у драматичному фіналі здобула перемогу на турнірі в Японії.

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Тема
WTA
Особа
Еліна Світоліна
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