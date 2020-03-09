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9 березня • оновлено в 10:18
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Світоліна у тригодинному трилері виграла престижний турнір у Мексиці

6.9т
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Перша ракетка України Еліна Світоліна стала переможницею тенісного турніру WTA в Монтерреї (Мексика). У вкрай драматичному фінальному матчі Еліна обіграла чешку Марі Бузкову.

WTA International. Монтеррей. Фінал

Еліна Світоліна (Україна) – Марі Бузкова (Чехія) – 7:5, 4:6, 6:4

Еліна Світоліна виграла титул у Монтерреї

Еліна Світоліна виграла титул у Монтерреї

WTA twitter

Тенісистки провели на корті три години. Перший сет Світоліна виграла в напруженій боротьбі, втративши свою подачу на старті зустрічі і взявши два гейми на подачі суперниці.

Друга партія також вийшла безкомпромісною. 21-річна Бузкова (57-й номер світового рейтингу), що проводила перший фінал WTA в кар'єрі, нав'язала набагато більш титулованій українці боротьбу і виграла сет.

Марі Бузкова

Марі Бузкова

facebook.com/AbiertoGNPSeguros

У третьому сеті Світоліна діяла впевненіше і оформила комфортну перевагу. За рахунку 5:3 перша ракетка України і п'ятий номер рейтингу WTA не змогла подати на перемогу, але реалізувала матчбол вже на подачі суперниці.

Світоліна виграла перший титул WTA з моменту перемоги на Підсумковому турнірі в 2018 році. У минулому році найкращим результатом Еліни був фінал Підсумкового турніру, де вона програла Ешлі Барті.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

facebook.com/AbiertoGNPSeguros

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

facebook.com/AbiertoGNPSeguros

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

facebook.com/AbiertoGNPSeguros

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

facebook.com/AbiertoGNPSeguros

Марі Бузкова та Еліна Світоліна

Марі Бузкова та Еліна Світоліна

facebook.com/AbiertoGNPSeguros

Еліна Світоліна та Марі Бузкова

Еліна Світоліна та Марі Бузкова

facebook.com/AbiertoGNPSeguros

Відзначимо, що в парній сітці турніру в Монтерреї перемогла українка Катерина Бондаренко, яка в дуеті з канадкою Шерон Фічмен обіграла у фіналі китайсько-японську пару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шедевральний удар українки Світоліної на Australian Open підірвав мережу.

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Автор
Юрій Трохимчук
Особа
Еліна Світоліна
Місце
Мексика Монтеррей
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