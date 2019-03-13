Світоліна у драматичному матчі вийшла в 1/4 фіналу супертурніру в США

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (6) вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал супертурніру "Мастерс" в Індіан-Уеллсі (США), обігравши в трьох партіях австралійку Ешлі Барті (12) – 7:6 (10:8), 5:7, 6:4 .

Еліна Світоліна

Матч тривав 3 години 14 хвилин. У драматичному першому сеті українка змогла дотиснути суперницю лише на тай-брейку. У другій партії точилася рівна боротьба, але в кінцівці удача посміхнулася Барті.

У третьому сеті українка скористалася медичною перервою, яка допомогла їй перемогти 6:4.

На рахунку 24-річної українки 3 подачі навиліт, 4 подвійні помилки і 6 брейк-пойнтів з 21. 22-річна Барті зробила 6 ейсів, допустила 7 подвійних помилок і реалізувала 6 брейк-пойнтів з 17.

. @ElinaSvitolina takes the longest match of the 2019 season!



Outlasts Barty to reach the @BNPPARIBASOPEN quarterfinals, 7-6 (8), 5-7, 6-4! pic.twitter.com/4cctUCTfYu - WTA (@WTA) 13 березня 2019 р

За вихід до півфіналу Світоліна зіграє з чешкою Маркет Вондроушовою, яка на цьому турнірі вже обіграла Дарину Касаткину, Олену Остапенко та Симону Халеп.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Ешлі Барті

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Світоліна в третьому колі турніру в американському Індіан-Уеллсі з призовим фондом в 9 млн доларів впевнено переграла австралійку Дарину Гаврилову - 7:5, 6:4.

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