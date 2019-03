Світоліна у драматичному матчі вийшла в 1/4 фіналу супертурніру в США

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (6) вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал супертурніру "Мастерс" в Індіан-Уеллсі (США), обігравши в трьох партіях австралійку Ешлі Барті (12) – 7:6 (10:8), 5:7, 6:4 .

Матч тривав 3 години 14 хвилин. У драматичному першому сеті українка змогла дотиснути суперницю лише на тай-брейку. У другій партії точилася рівна боротьба, але в кінцівці удача посміхнулася Барті.

У третьому сеті українка скористалася медичною перервою, яка допомогла їй перемогти 6:4.

Elina Svitolina receiving a MTO. Hope Eli is okay !! # BNPPO19 pic.twitter.com/dV5Zl66hBq

На рахунку 24-річної українки 3 подачі навиліт, 4 подвійні помилки і 6 брейк-пойнтів з 21. 22-річна Барті зробила 6 ейсів, допустила 7 подвійних помилок і реалізувала 6 брейк-пойнтів з 17.

. @ElinaSvitolina takes the longest match of the 2019 season!



Outlasts Barty to reach the @BNPPARIBASOPEN quarterfinals, 7-6 (8), 5-7, 6-4! pic.twitter.com/4cctUCTfYu