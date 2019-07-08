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Світоліна встановила рекорд України на Wimbledon

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Українська тенісистка Еліна Світоліна стала першою українкою в історії, якій вдалося пробитися до чвертьфіналу Wimbledon.

У матчі четвертого кола українка, посіяна на турнірі під 8-м номером, обіграла хорватську тенісистку Петру Мартіч із рахунком 6:4, 6:2.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна стала першою представницею України, як у жіночому, так і у чоловічому одиночних розрядах, якій вдалося пройти до вісімки найсильніших на головному трав'яному "мейджорі". Раніше найкращим показником для українців було 4-те коло Wimbledon (Андрій Медведєв — 1994, Світоліна — 2017, Ястремська — 2019).

Цікавий факт — Світоліна доходила до чвертьфіналу на Шоломі на всіх трьох покриттях: на ґрунті — Roland Garros (двічі — 2015, 2017), на харді — Australian Open (теж двічі — 2018, 2019) і тепер на траві (Wimbledon-2019). Таким чином, найкраща українська тенісистка вп'яте у своїй кар'єрі побореться за місце у півфіналі турніру Великого Шолома.

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Крім того, Світоліна вперше у кар'єрі зіграє у двох чвертьфіналах на турнірах Великого Шолома.

Наступна суперниця Еліни визначиться у чеському дербі за участі двох Каролін — Мухової і Плішкової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19-річна українка програла у битві за чвертьфінал Wimbledon.

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Тема
Wimbledon
Особа
Еліна Світоліна
Місце
АнгліяЛондон
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