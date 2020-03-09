Організатори одного з найбільших тенісних турнірів в Індіан-Уеллсі (США), який повинен був пройти з 9-го по 22 березня, повідомили про те, що через коронавірус змагання не відбудуться.

Причиною стало те, що випадок захворювання був виявлений в районі проведення турніру.

Рафаель Надаль - триразовий чемпіон Індіан-Уеллса Associated Press

В результаті організатори після консультацій з фахівцями і керівництвом штату Каліфорнія вирішили не проводити змагання. Поки не повідомляється, чи відбудуться вони пізніше або будуть скасовані взагалі. За словами директора змагань Томмі Хааса, організатори готові провести турнір в інші терміни, але вивчатимуть різні варіанти.

Варто відзначити, що на даний момент турнір Індіан-Уеллса є однією з найбільших спортивних подій, скасованих через коронавірус. BNP Paribas Open – офіційна назва турніру – був заснований в 1974 році. Це перший випадок, коли змагання було скасовано, повідомляє The New York Times.

Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася про скасування турніру прямо під час пресконференції після перемоги на турнірі в Монтерреї, де вона завоювала 14-й титул у кар'єрі.

Еліна Світоліна на пресконференції в Монтерреї btu.org.ua

"Це великий шок для мене, тому що я не знала про це. Напевно, це правильне рішення. Ми бачимо, як у всьому світі люди хворіють і вмирають. Якщо вони так вирішили, значить це правильно. Потрібно з чогось починати. Найбільше питання – це турніри в Китаї, турніри в Азії, тому що там проходить так багато змагань. Я б сказала, що це дуже хвилююча тема", – заявила Світоліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Еліна Світоліна піднялася в рейтингу і наблизилася до звання першої ракетки світу, вигравши титул в Монтерреї.

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