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Світоліна шикарно стартувала на супертурнірі в США

1.1т Читати матеріал російською

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено стартувала на престижному турнірі серії Premier 5 в Цинциннаті з призовим фондом 3 млн доларів, обігравши бельгійку Елізу Мертенс - 6:4, 6:1.

Поєдинок другого кола тривав 1 годину і 12 хвилин. За цей час українка зробила 6 ейсів, допустила 2 подвійні помилки і виграла 12 геймів. У свою чергу, представниця Бельгії зробила 2 ейси, допустила 8 подвійних помилки і виграла 5 геймів.

Перше коло Світоліна пропускала завдяки своєму високому рейтингу. У третьому раунді Світоліна зіграє з американкою Софією Кенін - 22-м номером у рейтингу WTA, якій програла на минулому тижні в Торонто.

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А ось ще одна українка, друга ракетка країни Даяна Ястремська не зуміла подолати бар'єр другого раунду в Цинциннаті. 19-річна спортсменка поступилася росіянці Світлані Кузнєцовій - 6:4, 6:7, 2:6. При цьому Ястремська вигравала у другій партії - 5:3, але не зуміла на своїй подачі дотиснути Кузнєцову, не реалізувавши два матчболи. На третій сет у українки не вистачило сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому колі в Цинциннаті Ястремська сенсаційно обіграла екс-першу ракетку світу Каролін Возняцкі.

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Особи
Еліна Світоліна Даяна Ястремська Світлана Кузнєцова
Місце
США
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