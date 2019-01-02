Світоліна сенсаційно програла в першому матчі сезону

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна не змогла вийти в 1/4 фіналу турніру в Брісбені (Австралія) з призовим фондом в 1 млн доларів.

В 1/8 фіналу 24-річна одеситка за одну годину 24 хвилини в своєму першому матчі 2019 року несподівано програла білорусці Олекандр Сасновіч: 6:4, 0:6, 6:3.

Еліна Світоліна Twitter

Початок матчу складалося невдало для нашої співвітчизниці. Почавши партію з програної подачі, Еліна насилу утримувала гру, а за рахунку 4: 4 спортсменці з Беларусi вдався брейк - 6: 4.

У перерві тренер Світоліной знайшов необхідні слова для своєї підопічної і в другому сеті перша ракетка України просто розтоптала опонентку - 6: 0.

Еліна Світоліна Twitter

Вирішальна партія стала справжньою грою нервів, де краще себе проявила тенісистка з Білорусі. Програючи на старті 1:3, Еліна не змогла переламати матч, і поступилася 6:3.

Еліна Світоліна Twitter

Еліна Світоліна Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, інша українка, Леся Цуренко в першому колі Брісбена розгромила румунку Міхаелу Бузернеску - 6: 0, 6: 2.

Нагадаємо, що Світоліна була чинною переможницею цього австралійського турніру. У січні минулого року в фіналі, українська тенісистка розгромила саме Сасновіч.