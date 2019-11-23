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23 листопада • оновлено в 14:12
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"Я захищаю Україну": Світоліна розповіла, навіщо поїхала в Москву

"Я захищаю Україну": Світоліна розповіла, навіщо поїхала в Москву
Наша прославлена тенісистка дала відверте інтерв'ю
2.8т Читати матеріал російською

Перша ракетка України, одна з провідних тенісисток світу Еліна Світоліна пояснила патріотизмом свій приїзд до Росії на Кубок Кремля.

"Коли я приїжджаю туди, то представляю Україну. Якщо виграю цей турнір або просто там граю, то в кожному матчі відстоюю прапор України. Я захищаю Україну тим, що роблю найкраще, – грою в теніс", – цитує Світоліну tribuna. com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня четверта ракетка світу Еліна Світоліна вибула з боротьби на Кубку Кремля в Москві з призовим фондом $ 1,032,000, програвши в першому ж матчі Вероніці Кудерметовой з Росії - 2:6, 6:1, 5:7.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Еліна Світоліна
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Следуя этой логике, шалавы с Ленинградки представляют свидомые х*и в своих мясорубках?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Гаврилов Олег, Это представляют шалавы из Донбасса.
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семенов Александр
семенов Александр
Да в России много таких "защитников" Украины , кто на стройках ,кто в супермаркетах . . В Польше на плантациях тоже полным полно "защитничков"
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Червоний Данило
Червоний Данило
жи#ам все по цимбалам!
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