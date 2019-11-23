Перша ракетка України, одна з провідних тенісисток світу Еліна Світоліна пояснила патріотизмом свій приїзд до Росії на Кубок Кремля.

"Коли я приїжджаю туди, то представляю Україну. Якщо виграю цей турнір або просто там граю, то в кожному матчі відстоюю прапор України. Я захищаю Україну тим, що роблю найкраще, – грою в теніс", – цитує Світоліну tribuna. com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня четверта ракетка світу Еліна Світоліна вибула з боротьби на Кубку Кремля в Москві з призовим фондом $ 1,032,000, програвши в першому ж матчі Вероніці Кудерметовой з Росії - 2:6, 6:1, 5:7.

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