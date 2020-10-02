Світоліна розібралася з найкращою тенісисткою Росії та вийшла в 1/8 фіналу Roland Garros

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№5 WTA) у впертій боротьбі обіграла першу ракетку Росії і 31-шу ракетку світу Катерину Александрову (6:4, 7:5) і вийшла в 1/8 фіналу Roland Garros.

Для перемоги нашій співвітчизниці знадобилося провести на корті трохи більше 100 хвилин. За цей час вона допустила 30 невимушених помилок (у її суперниці 49), 6 подвійних помилок, двічі подала навиліт і реалізувала 3 брейкпоінти.

Статистика матчу Світоліна - Александрова Roland Garros

У наступному раунді Відкритого чемпіонату Франції Світоліна зіграє з француженкою Каролін Гарсією (№45 WTA) або бельгійкою Елізе Мертенс (№20).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередніх раундах наша тенісистка спочатку здолала росіянку Варвару Грачову, а потім насилу переграла мексиканку Ренату Сарасуа.