Світоліна розібралася з найкращою тенісисткою Росії та вийшла в 1/8 фіналу Roland Garros

Михайло Морозов теніс 15:51, 2.10.2020 Оновлено: 15:54, 2.10.2020

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№5 WTA) у впертій боротьбі обіграла першу ракетку Росії і 31-шу ракетку світу Катерину Александрову (6:4, 7:5) і вийшла в 1/8 фіналу Roland Garros.

Для перемоги нашій співвітчизниці знадобилося провести на корті трохи більше 100 хвилин. За цей час вона допустила 30 невимушених помилок (у її суперниці 49), 6 подвійних помилок, двічі подала навиліт і реалізувала 3 брейкпоінти.

Статистика матчу Світоліна - Александрова
Roland Garros

У наступному раунді Відкритого чемпіонату Франції Світоліна зіграє з француженкою Каролін Гарсією (№45 WTA) або бельгійкою Елізе Мертенс (№20).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередніх раундах наша тенісистка спочатку здолала росіянку Варвару Грачову, а потім насилу переграла мексиканку Ренату Сарасуа.

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