Світоліна розгромно програла і вилетіла з Australian Open

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зазнала розгромної поразки в третьому турі Відкритого чемпіонаті Австралії і не змогла вийти до четвертого кола змагань.

Еліна Світоліна

В 1/16 фіналу турніру "Великого шолома" Australian Open -2020 наша співвітчизниця з рахунком 1:6, 2:6, поступилася 32-й ракетці світу Гарбінє Мугурусi.

Гарбінє Мугуруса

Еліна ніяк не могла налагодити свою подачу, допускала багато неточних ударів і без шансів поступилася у 1-му сетi. У другому, українка програючи 2:3, мала шанс переламати матч, проте іспанська спортсменка виявилася сильнішою.

За вихід до чвертьфіналу іспанка битиметься з переможницею пари Заріна Діяс – Кікі Бертенс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому колі Еліна була сильнішою за Лорен Девіс з США. Поєдинок закінчився перемогою в двох сетах з рахунком 6:2, 7:6.

У першому раунді Світоліна розібралася з 23-річною британкою Кеті Бултер, яка займає 315-е місце в рейтингу WTA - 6:4, 7:5.

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