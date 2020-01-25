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25 січня • оновлено в 13:01
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Світоліна розгромно програла і вилетіла з Australian Open

2.4т
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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зазнала розгромної поразки в третьому турі Відкритого чемпіонаті Австралії і не змогла вийти до четвертого кола змагань.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

В 1/16 фіналу турніру "Великого шолома" Australian Open -2020 наша співвітчизниця з рахунком 1:6, 2:6, поступилася 32-й ракетці світу Гарбінє Мугурусi.

Гарбінє Мугуруса

Гарбінє Мугуруса

Еліна ніяк не могла налагодити свою подачу, допускала багато неточних ударів і без шансів поступилася у 1-му сетi. У другому, українка програючи 2:3, мала шанс переламати матч, проте іспанська спортсменка виявилася сильнішою.

Світоліна розгромно програла і вилетіла з Australian Open

За вихід до чвертьфіналу іспанка битиметься з переможницею пари Заріна Діяс – Кікі Бертенс.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому колі Еліна була сильнішою за Лорен Девіс з США. Поєдинок закінчився перемогою в двох сетах з рахунком 6:2, 7:6.

У першому раунді Світоліна розібралася з 23-річною британкою Кеті Бултер, яка займає 315-е місце в рейтингу WTA - 6:4, 7:5.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Australian Open
Особа
Еліна Світоліна
Місце
Австралія Мельбурн
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Комментарии на сайте не модерированы
Franta Bonanta
Franta Bonanta
свитолину поставили на место - сеть взворвалась!
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Tarasov Yaroslav
Tarasov Yaroslav
Свитолина мощно проиграла
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Терпеть не могу коротконожку Свитолину
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