Світоліна розгромила росіянку на престижному турнірі в США

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна переможно стартувала на турнірі в американському Сан-Хосе із призовим фондом 876 тисяч доларів.

Наша співвітчизниця, яка посіяна під першим номером, без проблем розібралася з росіянкою Дар'єю Касаткіною – 6:3, 6:1.

Поєдинок тривав усього 65 хвилин. За цей час українка зробила шість подвійних помилок, одну подачу навиліт і виграла п'ять із семи брейк-поінтів. Цікаво, що це вже п'ята перемога Еліни над росіянкою у п'яти зіграних матчах.

. @ElinaSvitolina shines in her @MubadalaSVC opener!



She knocks out Kasatkina, 6-3, 6-1 💪 pic.twitter.com/Nk3WOmIy0P