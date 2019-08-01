Світоліна розгромила росіянку на престижному турнірі в США

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна переможно стартувала на турнірі в американському Сан-Хосе із призовим фондом 876 тисяч доларів.

Наша співвітчизниця, яка посіяна під першим номером, без проблем розібралася з росіянкою Дар'єю Касаткіною – 6:3, 6:1.

Еліна Світоліна

Поєдинок тривав усього 65 хвилин. За цей час українка зробила шість подвійних помилок, одну подачу навиліт і виграла п'ять із семи брейк-поінтів. Цікаво, що це вже п'ята перемога Еліни над росіянкою у п'яти зіграних матчах.

У третьому колі змагань Світоліна зіграє з 30-ю ракеткою світу Марією Саккарі з Греції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія висунула офіційну ноту протесту США через тенісистку Світлану Кузнєцову, якій не дозволяють в'їзд до Америки.

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