Світоліна розбила своє авто на карантині

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна потрапила в неприємну ситуацію на карантині.

Під час однієї з поїздок перша ракетка нашої країни не вписала в поворот і на друзки розбила ліве дзеркало заднього виду.

"Коли забула, як керувати автомобілем", - з сумним сарказмом підписала кадр Еліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна влаштувала сексуальну провокацію в TikTok – відеохостингу для створення коротких відео.

Наша прославлена тенісистка в ролику демонструвала свою білизну, починаючи з блузки. Потім з'являлися нібито зняті бюстгальтер і трусики.

До цього Еліна не змогла стримати своїх емоцій після того, як дізналася про скасування Wimbledon через пандемію коронавiрусу.

У себе в TikTok перша ракетка нашої країни виклала відео, на якому плаче під пісню Селін Діон - All by myself.